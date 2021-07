DJ PTA-CMS: OHB SE: Erwerb eigener Aktien

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta037/02.07.2021/19:50) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms an diesem Tag 305 eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 11.059,40 erworben, dies entspricht einem Durchschnittskurs von EUR 36,2603 je Stückaktie.

Alle Informationen zu diesem Erwerb über Xetra (Währung Euro) finden Sie hier:

Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für das Geschäft Handelszeitpunkt Menge Preis 1000000000000025049940162460806146159313300000003689 25.06.2021 10:01:01.461593 13 36,35 1000000000000025049940162460806146166535900000003690 25.06.2021 10:01:01.461665 78 36,35 1000000000000025049940162460806146167947800000003691 25.06.2021 10:01:01.461679 9 36,35 1000000000000025049940162461393131619288700000008990 25.06.2021 11:38:51.316192 50 36,15 1000000000000025049940162461393131619288700000008992 25.06.2021 11:38:51.316192 41 36 1000000000000025049940162462255612903257500000014126 25.06.2021 14:02:36.129032 30 36,25 1000000000000025049940162462389427545965200000014931 25.06.2021 14:24:54.275459 8 36,35 1000000000000025049940162462953684031619700000018518 25.06.2021 15:58:56.840316 50 36,35 1000000000000025049940162463038250807097100000019057 25.06.2021 16:13:02.508070 15 36,35 1000000000000025049940162463096360033681800000019553 25.06.2021 16:22:43.600336 11 36,35

(Ende)

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Martina Lilienthal Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1625248200423 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2021 13:50 ET (17:50 GMT)