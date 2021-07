Der britische Milliardär Richard Branson will mithilfe seiner Raumfahrtfirma Virgin Galactic am 11. Juli ins Weltall fliegen.Wenn sich Milliardäre messen, sind schnelle Autos und tolle Anwesen manchmal einfach zu wenig: Richard Branson und Jeff Bezos liefern sich einen Wettlauf um ihren ersten Flug in den Weltraum. In einem etwas heroisch anmutenden Video kündigte der Brite Branson am Donnerstag an, dass er mit seiner Raumfahrtfirma Virgin Galactic am 11. Juli mit der "Unity 22"-Mission ...

