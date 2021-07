Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) ist unzweifelhaft derzeit im Turnaround-Modus. Nach einem teilweise recht deutlichen Tech-Crash konnten die Anteilsscheine zuletzt massiv zulegen. Tatsächlich kletterte der Aktienkurs von ca. 238 Euro von Anfang Mai auf das aktuelle Kursniveau von 370,60 Euro (02.07.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen). Ein überaus solides Plus, das fast an die alten Zeiten anknüpfen kann. Was sind die Gründe für den Anstieg der Roku-Aktie, neben etwas mehr Momentum ...

