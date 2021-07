Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex stieg in der letzten Woche in EUR um +1,2%. Der S&P 500 erzielte ein neues Rekordhoch. Er legte in EUR um +1,9% zu. Der Stoxx 600 und der Nikkei 225 gaben hingegen leicht nach (in EUR -0,3% bzw. -0,5%). Der globale Emerging Market-Index stieg in EUR um +0,7%. Die Aussichten für Zuwächse der globalen Leitindizes sind mittelfristig gut. Die Mehrzahl der Unternehmen hat einen positiven Ausblick für den Geschäftsverlauf bekanntgegeben. Das trifft besonders auch für die Firmen des größten globalen Sektors, dem Technologie-Sektor (dieser hat 22,9% Gewicht im Weltaktienindex), zu. Die Lieferprobleme des Halbleitersektors sollten sich nach Angaben der Industrie ab dem 4Q entspannen. Eine wichtige Ursache für die ...

