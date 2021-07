CPP Global ist führend in der Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen für die Körperpflege-, Schönheits- und andere FMCG-Märkte

Westfall Technik, Inc. ("Westfall", das "Unternehmen"), eine globale Holdinggesellschaft, die überlegene Fertigungslösungen für die Herstellung von Kunststoffteilen in der Medizin-, Verpackungs- und Konsumgüterindustrie anbietet, gab heute die Übernahme von Carolina Precision Plastics, LLC (d/b/a "CPP Global" oder "CPP") und ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften bekannt.

Der Deal stärkt die geografische Präsenz von Westfall erheblich, indem er seine ersten Werke im Südosten der Vereinigten Staaten hinzufügt, insbesondere in Mocksville und Asheboro, NC, sowie in Kaiping, China, in der Provinz Guangdong. "Dies bietet Westfall einen weiteren Vorteil in der Lieferkette, wenn es darum geht, Schlüsselkunden sowohl im Verpackungs- als auch im Gesundheitssektor zu bedienen", erklärte Merritt Williams, Chief Commercial Officer des Unternehmens. "Die Werke von CPP in North Carolina sind ideal gelegen, um die Vielzahl von Markeninhabern mit Produktionspräsenz in der Umgebung zu bedienen."

CPP, das in seinen drei Werken rund 100 Spritzgießmaschinen betreibt, bringt auch Know-how in wichtigen sekundären Dienstleistungen mit, wie zum Beispiel hochvolumige, vollautomatisierte Montage und anspruchsvolle Dekorationsmöglichkeiten. Insgesamt umfassen die drei Werke von CPP eine Produktionsfläche von rund 335.000 Quadratfuß.

"Dies ist nur der nächste Schritt auf dem Weg zu einem wirklich erstklassigen Formen- und Werkzeuggeschäft, das auf einer starken Unternehmenskultur und einem unbestreitbaren Kundenservice aufbaut", so Westfall CEO und Gründer Brian Jones.

Als führendes Unternehmen in Nordamerika im Spritzguss von dickwandigen PET-Behältern betreibt CPP auch ein innovatives, kollaboratives Designzentrum und verfügt über ein starkes Nachhaltigkeitsprofil. Das Unternehmen ist ein bedeutender Anwender von recycelten Harzen und Biopolymeren in seinen Produkten.

"Diese hochstrategische, synergetische Transaktion stärkt unsere Präsenz im Segment der schnelllebigen Konsumgüter erheblich", sagte Mark Gomulka, Chief Operating Officer von Westfall. "CPP Global ist ein geschätzter Verpackungslieferant für mehrere führende Körperpflege- und Schönheitsunternehmen wie L'Oréal (unter anderem für ihre Marken L'Oréal Paris und Kiehl's), Estée Lauder und Burt's Bees."

Für Brian Tauber, Chief Executive Officer von CPP, bietet die Partnerschaft mit Westfall einen klaren Weg, den Aufwärtstrend, den CPP Global derzeit erlebt, fortzusetzen. "Ich freue mich sehr, unsere Stärken mit der Breite und Tiefe der Fähigkeiten von Westfall zu kombinieren, um unsere Fähigkeit zu verbessern, unseren Mitarbeitern/innen, Kunden und anderen Interessengruppen mehr Möglichkeiten des gemeinsamen Wachstums zu bieten", sagte Tauber.

Die Bedingungen der Investition wurden nicht bekanntgegeben. Westfall wurde von Morrison Cohen LLP als Rechtsberater vertreten. CPP Global wurde von Sheppard, Mullin, Richter Hampton LLP als Rechtsberater und Stifel als Finanzberater vertreten.

Über Carolina Precision Plastics, LLC

Carolina Precision Plastics ist ein globaler Kunststoffspritzgießer in den Bereichen Schönheitspflege, Kosmetik, Getränke und Konsumgüter und bietet seinen Kunden Spritzguss-, Montage- und Dekorationskapazitäten, die auf einer branchenführenden schlanken Kultur basieren. Die globale Produktionspräsenz und das Engagement für eine nachhaltigere Verpackungszukunft bieten Kunden die effizientesten und umweltfreundlichsten Optionen für ihre Verpackungsanforderungen. Im Mittelpunkt der Lean North Stars ist der Fokus von CPP darauf gerichtet, seinen Kunden einen Mehrwert zu bieten und dem gesamten Team eine sichere, zufriedenstellende Arbeitsumgebung zu gewährleisten. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.cppglobal.com.

Über Westfall Technik, Inc.

Westfall Technik ist eine globale Holdinggesellschaft, die hochproduktive Lösungen zur Kunststoffherstellung für die Medizin-, Konsumverpackungs- und Konsumgüterindustrie anbietet. Seit Gründung in Las Vegas im Oktober 2017 hat das Unternehmen mindestens 19 Unternehmen in ganz Nordamerika erworben oder gegründet. Zu den Wettbewerbsvorteilen von Westfall Technik zählen moderne Automatisierungssysteme, korrelative Formgebungsverfahren und effektive Industrie 4.0-Konzepte. Markeninhaber können von einem vertrauenswürdigen Team qualitativ hochwertige Produkte zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, eine schnelle Reaktion und damit eine kürzere Markteinführungszeit, eine 100%-ige Inspektion und Rückverfolgbarkeit von Pellet auf Palette, Einhaltung der Lieferkettensicherheit und Zuverlässigkeit erwarten. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.westfall-technik.com.

