Landesverbände der Werteunion ziehen Konsequenzen aus Wahl Ottes

BERLIN (AFP)--Aus Protest gegen einen erwarteten Rechtsruck in der Werteunion unter ihrem neuen Vorsitzenden Max Otte wenden sich Landesverbände vom Bundesverband ab. Die bayerische Werteunion verkündete am Samstag ihren Austritt und die Gründung eines eigenständigen Vereins. Der Landesvorstand Baden-Württemberg erklärte fast geschlossen seinen Rücktritt. Die Ziele der Werteunion würden "mit dem aktuellen Bundesvorstand nicht mehr erreicht", teilte er am Samstag auf Facebook mit.

In der Rücktrittserklärung des Landesvorstands Baden-Württemberg heißt es, die Werteunion könne durch das Abwenden vieler einflussreicher CDU-Mitglieder "keinen Einfluss mehr auf die Politik der CDU und damit den inhaltlichen Werdegang unseres Landes nehmen". Grund für die Entwicklung sei "eine Annäherung an völkische und nationalistische Themen, die dem wertkonservativen und wirtschaftsliberalen Kurs der Unterzeichner zuwiderlaufen".

Der Landesverband der Werteunion Bayern beschloss am Samstag auf einer Mitgliederversammlung einstimmig die Trennung vom Bundesverband. Der Verband werde künftig wieder als eigenständiger Verein "Konservativer Aufbruch für Werte und Freiheit" agieren, wie es in einer auf Facebook veröffentlichten Erklärung heißt.

Der umstrittene neue Bundesvorsitzende der Werteunion, Otte, war Ende Mai gewählt worden. Ihm wird Nähe zur AfD vorgeworfen, er hatte sich in der Vergangenheit entsprechend geäußert. 2017 sagte er der Wirtschaftswoche, dass er bei der Bundestagswahl die AfD wähle. Zeitweise war er Vorsitzender des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Vor zwei Jahren hatte die Werteunion die CDU aufgefordert, Otte wegen rechtslastiger Äußerungen auszuschließen.

In der CDU gilt ein Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD. Die Werteunion ist eine Gruppierung konservativer Christdemokraten. Sie argumentiert, dass die CDU unter Angela Merkel zu weit nach links gerückt sei und wieder konservativere Positionen vertreten müsse. Sie firmiert als eingetragener Verein und zählt nicht zu den offiziellen Parteigliederungen.

July 04, 2021