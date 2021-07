Köln (ots) - Köln. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält die Frage seiner Nachfolge für offen. "Die nordrhein-westfälische CDU verfügt über viele gute Leute", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montag-Ausgabe). Eine Festlegung auf NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU), der zu den Favoriten für die Nachfolge zählt, vermied Laschet. Der jeweilige Regierungschef werde in Nordrhein-Westfalen gemäß der Landesverfassung aus den Reihen der Abgeordneten gewählt, erklärte er. "Es gibt einige Frauen und Männer, die diese Kriterien erfüllen und die vor allem die politischen, fachlichen und persönlichen Fähigkeiten haben, die es braucht." Laschet tritt zur Bundestagswahl im September als Kanzlerkandidat der Union an. Die Nachfolge in NRW werde entschieden, "wenn die Frage ansteht. Jetzt gehen wir erst einmal geschlossen in die Bundestagswahl", erklärte Laschet.



