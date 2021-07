Die Genossenschaftsvereinigung des Jerte-Tals (Valle del Jerte) hat ihre Exporte nach Großbritannien (GB) mit der neusten Aktion zur Steigerung des Konsums der "Picota del Jerte" D.O.P. in England begonnen. In diesem europäischen Land sind die Kirschen sehr gefragt und die Marke ist sehr gut positioniert, so die Vereinigung. Foto © Valle del Jerte Cooperative...

Den vollständigen Artikel lesen ...