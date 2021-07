MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu den Vorwürfen gegen Baerbock:

"Plagiate in einem mit zu heißer Nadel gestrickten Buch, verspätet angegebene Einkünfte sowie Ungenauigkeiten im Lebenslauf - einzeln betrachtet mag Baerbock das wegdiskutieren können oder mit anwaltlicher Hilfe dagegen vorgehen, in der Summe hat sie aber mittlerweile ein dickes Problem. Es ist noch nicht ausgemacht, dass sie das politisch überlebt. Das hat eine gewisse Tragik, nachdem die Öffentlichkeit lange davon ausgegangen war, dass der politisch erfahrenere Robert Habeck das Rennen um die Kanzlerkandidatur der Grünen machen würde, dann aber überraschend und generös der jüngeren Frau den Vortritt ließ. Es sieht so aus, als wolle Baerbock mit aller Macht beweisen, dass sie die richtige Wahl war - und dass sie genau daran scheitert."/ra/DP/he