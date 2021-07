Die Beteiligungsfirma Compass Diversified Holdings (ISIN: US20451Q1040, NYSE: CODI) kündigt eine Quartalsdividende in Höhe von 36 US-Cents an. Die Dividende wird am 22. Juli 2021 (Record date: 15. Juli 2021) ausbezahlt. Compass Diversified Holdings besitzt Firmenanteile an mittelständischen Unternehmen in Nordamerika. Zurzeit verfügt der Konzern über zehn Beteiligungen. Im ersten Quartal (31. März 2021) des Fiskaljahres 2021 lag der Umsatz ...

