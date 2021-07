Es ist eine Mammutaufgabe, die Royal Dutch Shell vor sich hat: Das Unternehmen muss in den kommenden Jahrzehnten das Kerngeschäft radikal umbauen. Statt mit Öl und Gas will Shell dann etwa vor allem mit Erneuerbaren Energien und Wasserstoff Geld verdienen. Damit dies auch gelingt, investiert man nun schon kräftig in die Zukunft. So hat der Energiekonzern in Wesseling bei Köln am Freitag eine neue Wasserstoff-Anlage in Betrieb genommen. Shell zufolge hat der Elektrolyseur eine Leistung von zehn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...