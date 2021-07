Aktien: Diese Aktie dieses Unternehmens ist nicht nur wegen seiner Covid-Tests erfolgreich

Anzeige / Werbung

Die Behandlung seltener Autoimmun-Erkrankungen ist kostspielig. Pharmakonzerne investieren auch deshalb in die Entwicklung entsprechender Therapien. Die Aktie dieses Anbieters ist nach oben ausgebrochen.

Die Entwicklung neuer Medikamente und Therapien ist aufwendig, doch Börsianer honorieren den Erfolg. Der Schweizer Pharmakonzern Roche, in der Corona-Krise vor allem wegen seiner Covid-Tests bekannt, hat nun einen Erfolg im Bereich der Behandlung von Autoimmun-Erkrankungen gefeiert: Die Europäische Union ließ den Angaben zufolge ein Medikament des Unternehmens zu.

Wie Roche mitteilte, handelt es sich dabei um "Enspryng". Die EU-Kommission habe die Arznei zur Behandlung von Neuromyelitis-optica-Spektrum-Erkrankungen freigegeben. Bei der auch Devis-Syndrom genannten seltenen entzündlichen Autoimmun-Erkrankung wird das zentrale Nervensystem geschädigt, in der Regel der Sehnerv und das Rückenmark. Sie kann bis zur Erblindung oder zu Lähmungserscheinungen führen.

Roche zufolge gehören die Therapien zu den kostspieligsten in der Gesundheitsbranche. Vergleichbare Konkurrenzmedikamente würden etwa mehrere hunderttausend Dollar kosten. Enspryng ist in den USA bereits seit August 2020 zugelassen.

Roche-Aktie peilt Jahreshoch an

Die Aktie von Roche konnte sich in der Corona-Krise nicht so wirklich in Szene setzen, doch in den vergangenen Wochen erholte sich der Wert rasant. Der mittelfristige Abwärtstrend wurde durchbrochen und nun steht ein Test des Jahreshochs bei knapp 360 Franken bevor. Allerdings schwächt sich der MACD (Momentum) ab, was für eine fehlende Dynamik spricht. Die nächste Unterstützung liegt bei rund 340 CHF.

