Viele Bankgeschäfte waren in Deutschland bisher kostenlos. Girokonto und Kreditkarten umsonst? In europäischen Nachbarländern undenkbar. Negativzinsen gibt es hierzulande dagegen zwar schon länger, aber sie waren eher moderat. Ausgerechnet jetzt, wo viele Banken an der Gebührenschraube drehen wollten und gleichzeitig die Verwahrentgelte senkten, erfolgte ein wegweisendes Urteil des BGH. Stark unter Druck gerät nun die Commerzbank. Kunden suchen aufgrund steigender Gebühren vermehrt das Weite. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...