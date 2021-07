DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Finanzmärkte wegen des nachgeholten Unabhängigkeitstags vom 4. Juli geschlossen.

TAGESTHEMA

Die wichtigsten ölproduzierenden Länder haben sich am Freitag erneut nicht auf eine Erhöhung der Ölfördermenge einigen können. Die Beratungen wurden auf Montag vertagt. Zuletzt hatte unter anderem Indien die Ölförderländer zu einer Ausweitung gedrängt, um den Preisanstieg abzudämpfen. Die Opec+-Länder hatten die Rohölproduktion gekürzt, nachdem die Corona-Pandemie im vergangenen Jahr die Ölpreise abstürzen ließ. Allgemein wird mit einer Ausweitung der Förderung um 400.000 bis 500.000 Barrel täglich gerechnet.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % Dow Jones-Indikation Feiertag S&P-500-Indikation Feiertag Nasdaq-100-Indikation Feiertag Nikkei-225 28.602,50 -0,63% Hang-Seng-Index 28.117,91 -0,68% Kospi 3.291,61 +0,30% Shanghai-Composite 3.514,16 -0,13% S&P/ASX 200 7.313,00 +0,06%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Freundliche US-Vorgaben verpuffen weitgehend, ebenso wie ein im Vergleich zum Vormonat gesunkener Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe in China. In den USA hatten Dow & Co um 0,4 bis 1,2 Prozent zugelegt, nachdem dort im Juni deutlich mehr neue Arbeitsplätze geschaffen worden waren als erwartet. Trotz des starken Arbeitsmarktberichts zeigten die Marktzinsen aber keine Reaktion nach oben, sondern gaben im Gegenteil etwas nach. Als Belastungsfaktor in Japan sehen Marktteilnehmer den im Vergleich zur gleichen Tageszeit am Freitag zum Dollar auf 111,15 von 111,60 gestiegenen Yen. Der Dollar leide unter den gesunkenen Marktzinsen, heißt es. Letztere seien auch der Grund, warum Aktien aus dem Finanzsektor schwächelten. Softbank sacken um 5,2 Prozent ab, weil Peking die Betreiber von AppStores angewiesen hat, die App des von Softbank unterstützten Fahrdienstvermittlers Didi Global zu löschen, weil Datenprobleme aufgetaucht seien, die zunächst gelöst werden müssten. In Hongkong lastet die Maßnahme gegen Didi auf dem Technologiesektor insgesamt.Die Analysten von IG sehen dies als Signal, dass Peking mit seinen Maßnahmen gegen zu mächtig werdende Technologienunternehmen noch nicht am Ende ist. Alibaba, Meituan und Tencent verlieren zwischen 2,5 und 5,5 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Didi Global gaben um ein weiteres Prozent nach, nachdem der Kurs zuvor im regulären Handel bereits um über 5 Prozent nachgegeben hatte. Auslöser der Kursschwäche war, dass der chinesische Internet-Regulierer Untersuchungen wegen Datensicherheitsbedenken begonnen hatte. Am Wochenende erfolgte dann eine Anordnung zur Löschung der Didi-App aus chinesischen Appstores.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.786,35 +0,4% 152,82 +13,7% S&P-500 4.352,34 +0,8% 32,40 +15,9% Nasdaq-Comp. 14.639,33 +0,8% 116,95 +13,6% Nasdaq-100 14.727,63 +1,2% 167,58 +14,3% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 694 Mio 825 Mio Gewinner 1.680 2.149 Verlierer 1.600 1.148 unverändert 178 169

Fester - Der Arbeitsmarktbericht für Juni war zwar besser ausgefallen als erwartet, löste aber dennoch keine Zinserhöhungsängste aus dank der nur moderat gestiegenen Stundenlöhne. S&P-500 und Nasdaq erreichten neue Rekordhochs. Unter den Einzelwerten schlossen Johnson & Johnson 1,8 Prozent fester. Das Pharma-Unternehmen hatte bekannt gegeben, dass sein Corona-Impfstoff offenbar auch vor der Delta-Variante des Virus schützt. Von neuen US-Absatzzahlen zeigten sich Ford (+0,1%) und General Motors (-0,3%) wenig beeindruckt. Tesla (+0,1%) lieferteb im zweiten Quartal zwar mehr als doppelt so viele Fahrzeuge aus wie im Vorjahr. Hier bremste allerdings die Nachricht, dass ein Neufahrzeug des Typs "S Plaid" in Flammen aufgegangen sei. Virgin Galactic stiegen um 4,1 Prozent. Der britische Milliardär Richard Branson will am 11. Juli mit einem Raumschiff seines Unternehmens Virgin Galactic ins All fliegen - und damit seinem US-Konkurrenten Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen. Krispy Kreme fielen um 9 Prozent, nachdem die Aktie der Donutkette am Vortag einen fulminanten Wiedereinzug an der Börse gefeiert hatte - die Kurs war um knapp 24 Prozent gestiegen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,24 -1,1 0,25 12,3 5 Jahre 0,86 -3,2 0,89 50,1 7 Jahre 1,20 -3,0 1,23 54,8 10 Jahre 1,43 -1,9 1,45 51,8 30 Jahre 2,04 -1,7 2,06 39,7

Am Rentenmarkt kamen die Renditen trotz der starken Arbeitsmarktdaten zurück. Allerdings fand am Anleihemarkt wegen des bevorstehenden langen Wochenendes nur eine verkürzte Sitzung statt - mit entsprechend dünnen Umsätzen. Anleger setzten offenbar weiter nicht auf eine schnelle Zinswende, hieß es.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:44 % YTD EUR/USD 1,1859 -0,1% 1,1870 1,1827 -2,9% EUR/JPY 131,76 -0,0% 131,79 131,98 +4,5% EUR/GBP 0,8579 -0,0% 0,8581 0,8598 -4,0% GBP/USD 1,3824 -0,1% 1,3835 1,3757 +1,1% USD/JPY 111,11 +0,1% 111,03 111,60 +7,6% USD/KRW 1130,77 0% 1130,77 1136,16 +4,2% USD/CNY 6,4631 -0,2% 6,4731 6,4819 -1,0% USD/CNH 6,4660 -0,1% 6,4714 6,4882 -0,6% USD/HKD 7,7667 -0,0% 7,7669 7,7681 +0,2% AUD/USD 0,7517 -0,1% 0,7526 0,7457 -2,4% NZD/USD 0,7018 -0,2% 0,7032 0,6958 -2,3% Bitcoin BTC/USD 34.202,57 -4,6% 35.863,76 33.187,51 +17,7%

Auch am Dollar ließ sich ablesen, dass der Markt trotz der starken US-Arbeitsmarktdaten nicht auf eine baldige Straffung der Geldpolitik setzt. Der Dollarindex sank mit den weiter gedrückten US-Marktzinsen um 0,4 Prozent. Im asiatisch dominierten Handel am Montag erholt sich der Dollar zubnächst leicht.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,07 75,16 -0,1% -0,09 +55,2% Brent/ICE 76,07 76,17 -0,1% -0,10 +48,8%

Uneinheitlich - Während die US-Sorte WTI im späten Geschäft kaum verändert umging, legte der Brentpreis um 0,7 Prozent zu. Die Gruppe Opec+ hatte sich weiter nicht auf eine Erhöhung der Ölfördermenge einigen können. Die Entscheidung sollte zunächst am Donnerstag, dann am Freitag und nun am Montag fallen. Analysten rechnen mehrheitlich mit einer leichten Erhöhung der Produktion um 500.000 Barrel pro Tag.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,40 1.787,54 -0,0% -0,14 -5,8% Silber (Spot) 26,54 26,46 +0,3% +0,08 +0,6% Platin (Spot) 1.101,80 1.093,48 +0,8% +8,33 +2,9% Kupfer-Future 4,31 4,28 +0,7% +0,03 +22,3%

Dollarschwäche und die Markterwartung einer zunächst weite lockeren Geldpolitik stützten den Goldpreis, der ein halbes Prozent zulegte.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- Der Covid-19-Impfstoff des indischen Biotechnologieunternehmens Bharat Biotech hat sich in späten klinischen Studien als wirksam erwiesen und einen signifikanten Schutz gegen die Delta-Variante des Coronavirus geboten.

BRASILIEN - INNENPOLITIK

Die brasilianische Staatsanwaltschaft nimmt Vorermittlungen zur Rolle von Präsident Jair Bolsonaro in einem mutmaßlichen Korruptionsfall auf.

CHILE

Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung in Chile hat am Sonntag von Tumulten begleitet begonnen.

CHINA - KONJUNKTUR

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Juni verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 50,3 (Mai: 55,1) Punkte. Das ist der niedrigste Wert seit 14 Monaten. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Juni auf 53,5 (Vormonat: 55,2) Punkte gesunken. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet.

IRAN

Das iranische Atomkraftwerk Buschehr ist zwei Wochen nach der vorübergehenden Abschaltung wieder ans Netz gegangen. Der vor zwei Wochen festgestellte "technische Fehler" sei behoben worden, hieß es.

USA/RUSSLAND

Nach der Cyberattacke auf die IT-Firma Kaseya hat US-Präsident Joe Biden eine Urheberschaft Russlands nicht ausgeschlossen.

BOEING

Ein Frachtflugzeug vom Typ Boeing 737 ist vor der Küste von Hawaii notgelandet. Die US-Küstenwache rettete beide Besatzungsmitglieder. Bei dem Flugzeug handelt es sich nach Angaben aus Ermittlerkreisen um eine mindestens 33 Jahre alte Boeing 737 Classic, nicht um eine 737 MAX.

DIDI GLOBAL

Chinesische Behörden haben die App des Fahrdienstvermittlers Didi in den Smartphone-App-Stores verboten. Die Internetaufsichtsbehörde forderte App-Store-Betreiber am Sonntag auf, die mobile App auf den Angeboten zum Download zu löschen. Es gebe schwerwiegende Probleme wie die illegale Sammlung persönlicher Daten, hieß es zur Begründung.

FORTRESS (SOFTBANK)

Eine Investorengruppe unter der Führung der Softbank-Tochter Fortress will die britische Supermarktkette Morrisons für 6,3 Milliarden Pfund übernehmen. Um die viertgrößte Lebensmittelkette Großbritanniens könnte nun ein Bieterkampf beginnen, nachdem Morrisons im vergangenen Monat ein 5,5 Milliarden Pfund schweres Übernahmeangebot der US-Private-Equity-Gesellschaft Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) abgelehnt hatte.

KASEYA

Ein Cyberangriff auf das US-IT-Unternehmen könnte Experten zufolge mehr als tausend Unternehmen getroffen haben. Die Software von Kaseya sei durch eine Erpressungssoftware manipuliert, "um mehr als tausend Unternehmen zu verschlüsseln" , teilte die auf Cybersicherheit spezialisierte Beratungsfirma Huntress Labs mit. Betroffen war unter anderem die schwedische Supermarktkette Coop, die wegen nicht funktionierender Kassen vorübergehend 800 Filialen schließen musste.

KELLOGG

will seine Produkte in Deutschland künftig selbst verkaufen.

