DJ Nordex erhält Auftrag über 45 MW in Polen

FRANKFURT (Dow Jones)--Nordex hat einen Auftrag für einen Windpark in Polen erhalten. Der schwedische Windparkentwickler OX2 hat Ende Juni 15 Anlagen des Typs N117/3000 bestellt, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Die Anlagen seien für den Windpark Huszlew in der Provinz Masowien in Ostpolen mit einer Kapazität von 45 Megawatt (MW). Die Inbetriebnahme sei für 2023 vorgesehen.

July 05, 2021 01:52 ET (05:52 GMT)

