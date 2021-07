The following instruments on XETRA do have their first trading 05.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 05.07.2021Aktien1 GB00BNKGZC51 AMA Corporation PLC2 GB00BL4Q0333 The British Honey Company PLC3 GB00BK80TJ35 Physitrack PLC4 GB00BF01VL55 Ace Liberty & Stone PLC5 GB0032706284 Chapel Down Group PLC6 GB0008910779 Daniel Thwaites PLC7 GB00BGL7YW15 Incanthera Plc8 GB00BYN8YP12 NQ Minerals PLC9 GB00BMQX2R72 Shepherd Neame Ltd.10 GB00BJVQQP66 SulNOx Group PLC11 GB00BMZCKL55 TruSpine Technologies PLC12 SGXN49405909 Olam International Ltd. BZR13 KYG5086A1307 Jayden Resources Inc.14 KYG7S56K1225 PFC Device Inc.15 GB00BNNTLN49 Pennon Group PLCAnleihen1 XS2361254597 SoftBank Group Corp.2 XS2361255057 SoftBank Group Corp.3 XS2361344315 Picard Groupe S.A.S.4 XS2361850527 Türkei, Republik5 DE000NLB3SD7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-6 USU04798AA90 At Home Group Inc.7 XS2361047538 Bank Gospodarstwa Krajowego8 XS2360599281 Coventry Building Society9 FR0014004EJ9 Crédit Agricole Home Loan SFH10 XS2362416294 SoftBank Group Corp.11 XS2361253862 SoftBank Group Corp.12 USE2943JAA72 Cellnex Finance Company S.A.13 XS2360598630 Kamerun, Republik14 XS2361342889 Picard Groupe S.A.S.15 XS2361252971 SoftBank Group Corp.16 XS2361253433 SoftBank Group Corp.17 XS2361253607 SoftBank Group Corp.18 XS2109819347 Asian Development Bank (ADB)19 XS2361416915 Lettland, Republik20 XS2361343697 Picard Groupe S.A.S.