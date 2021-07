Neuss (ots) - "Eine Selbstständigkeit ist immer riskant" - viele Unternehmer werden auf dem Weg zum Selfmade Business mit diesem Satz konfrontiert. Pascal Feyh blickt als Gründer zahlreicher Unternehmen, unter anderem einer Beteiligungsgesellschaft und mehreren Versandhandelsfirmen, auf jahrzehntelange Erfahrung in der Umsatzsteigerung und Kundengewinnung über das Internet zurück. Als Geschäftsführer der Mehr Geschäft Business Coaching GmbH unterstützt er Unternehmer auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit - und erklärt, wie das ganz ohne Risiko funktioniert.Vertrieb und Marketing: Deshalb scheitern die meistenIn der ersten Phase des Business-Aufbaus sieht Marketing- und Vertriebsexperte Pascal Feyh besonders die Marktforschung als relevant an: Angehende Selbstständige müssen sich im Klaren darüber sein, aus welcher primären Zielgruppe der Markt für das angebotene Produkt oder die Dienstleistung besteht. Darüber hinaus gibt die Marktforschung einen Einblick in die "Pain und Pleasure Points" der potenziellen Kunden: Mit welchen Problemen und Herausforderungen sind sie konfrontiert und welche Engpässe möchten sie lösen? Oder: Welche Bedürfnisse, Leidenschaften und Ziele verfolgen sie? "Erst wenn Unternehmer den Markt genau kennen, können sie bedarfsorientiert mit den Zielgruppen kommunizieren und den Grundstein für eine langfristige Kundengewinnung legen", erklärt Pascal Feyh. Dazu seien nicht zwangsläufig wissenschaftliche Studien notwendig: "Die sogenannten Zielgruppen-Besitz-Pools können beispielsweise auch Facebook-Gruppen oder Foren sein. Es kommt nicht darauf an, den Usern dort direkt etwas zu verkaufen, sondern mit circa 60 bis 100 potenziellen Kunden in den Dialog zu treten und ihren Bedarf abzuleiten."Die Erkenntnisse aus der Marktforschung sollten im nächsten Schritt für eine Forschungs- bzw. Minimal-Variante des Produkts oder der Dienstleistung genutzt werden: Relevante Themen, die sich im Dialog mit der Zielgruppe ergeben, können so direkt in die Angebotserstellung mit einfließen. Das Produkt beziehungsweise die Dienstleistung kann auf Grundlage dessen weiter optimiert und an den tatsächlichen Bedarf der Kunden angepasst werden - die Learnings aus der Marktforschung formen also das finale Angebot. Den Erfahrungen der Experten von Mehr Geschäft zufolge können Forschungs-Varianten zunächst etwa in Form von Q&A-Calls und Video-Content umgesetzt werden.Auf die finale Optimierung des Angebots folgt die organische Kundengewinnung: "Facebook-Gruppen und die Zusammenarbeit mit Zielgruppenbesitz-Partnern können dabei helfen, die Akquise voranzutreiben, ohne Budget einkalkulieren zu müssen", so Feyh weiter. Der Gewinn aus den ersten Verkäufen könne wiederum in den Aufbau eines maximal automatisierten Vertriebsprozesses inklusive Leadgenerierung sowie bezahlte Werbung bei Google und Facebook investiert werden.Mehr Geschäft als vertrauensvoller Partner"Unternehmer begehen häufig den Fehler, mit kostenintensivem Online-Marketing zu starten, ohne die vorherigen Phasen zu durchlaufen und die relevanten Grundlagen für einen erfolgreichen Business-Aufbau zu schaffen. Während der Marktforschung, also in der ersten Phase, machen viele Teilnehmer unseres Business Builders jedoch bereits fünfstellige Umsätze, während sie mehr und mehr über ihre Zielgruppe lernen", berichtet Pascal Feyh aus jahrelanger Coaching-Erfahrung.Mehr Geschäft hat sich als Beratungsunternehmen insbesondere den Kernwerten Value, Customer Success und Trust verschrieben. Durch die enge Betreuung sowie Transparenz der Businesspläne und Orientierungsvorgaben unterstützen die Experten rund um Gründer und Geschäftsführer Pascal Feyh ihre Kunden bei dem Ziel, mindestens sechsstellige Monatsumsätze zu generieren und finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen - die Garantie über einen Gewinn von 60.000 Euro pro Jahr ist ein branchenweit einzigartiger Service. Kern des Unternehmens ist vor allem die Kompetenz und das Know-how in der individuellen Beratung rund um Digitalisierung sowie Automatisierung in der Kundengewinnung und Leistungserbringung. Aufgrund seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Unternehmer und Unternehmensgründer ist sich Pascal Feyh jedoch durchaus bewusst, dass ein stabiler und dauerhafter Erfolg ebenso auf klassischen Tugenden wie Fleiß, Ausdauer und Beharrlichkeit fußt - auch diese Werte vermittelt er seinen Kunden auf ihrem Weg in ein authentisches, profitables und freies Unternehmertum.Pascal Feyh zeichnet sich insbesondere durch seine umfängliche Praxis-Erfahrung aus: Alle seine Methoden und Strategien hat er bereits in seinen eigenen Unternehmen erfolgreich angewendet. Mit Mehr Geschäft gibt er den Kunden die Möglichkeit, von seinem Know-how zu profitieren und aus den Erfolgen sowie Fehlern zu lernen.Pressekontakt:Mehr Geschäft Business Coaching GmbHWelser Str. 141468 Neusssupport@mehr-geschaeft.comwww.mehr-geschaeft.comOriginal-Content von: Mehr Geschäft Business Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156926/4959640