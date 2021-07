++ Europäische Märkte eröffnen voraussichtlich schwächer ++ Feiertag in den Vereinigten Staaten ++ Gespräche der OPEC+ gehen weiter ++ Die Aktien in Asien wurden in der ersten Handelssitzung der Woche gemischt gehandelt und die europäischen Futures deuten auf eine leicht schwächere Eröffnung der europäischen Kassasitzung hin. Die Händler in den Vereinigten Staaten sind im Urlaub, daher sollten Anleger im Laufe des Tages mit einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...