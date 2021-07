05.07.2021 - Die Verantwortlichen von Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) haben derzeit gut Lachen. Die Aufträge in rekordmässiger Höhe scheinen nur so zuzufliegen. Und so füllt sich das Auftragsbuch: In dne letzten 14 Tagen gab es einmal 1 GW Auftragsvolumen aus Australien und 23 MW aus Deutschland. Anfang der Woche ein 200 MW Auftrag aus Finnland - 4 Windparks mit Fertigstellung/Auslieferung in 2022. Dazu 30 Jahre Servicevertrag. Und dann am 24.06. gab es 314 MW aus Brasilien, dazu am 30.06. nochmals 399 MW aus Brasilien. ABER ENDE LETZTER WOCHE EIN KRÄFTIGER DÄMPFER für die Aktie, die sich in ...

