Die bereits seit einem Monat andauernde Seitwärtsphase im Dax dürfte sich auch in der neuen Handelswoche fortsetzen. Die jüngste Rally an den US-Börsen mit fast täglich neuen Rekordständen, konnte der Deutsche Aktienindex nicht nutzen, um auf ein neues Allzeithoch zu klettern. Nach dem beeindruckenden ersten Halbjahr mit einem Plus von 13% gönnt sich der Dax ...

Den vollständigen Artikel lesen ...