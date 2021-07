DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio und Hongkong leichter - Didi-Thematik bewegt Kurse

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Ohne einheitliche Richtung haben sich die ostasiatischen Aktienmärkte zum Wochenstart am Montag gezeigt. Am meisten tat sich in Tokio und Hongkong, wo es mit den Indizes nach unten ging. In Tokio büßte der Nikkei-225 gut 0,6 Prozent ein auf 28.598 Punkte. An den anderen Plätzen der Region und auch in Sydney bewegten sich die Indizes dagegen kaum.

Freundliche US-Vorgaben verpufften damit weitgehend, ebenso wie der im Vergleich zum Vormonat gesunkene Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe in China. In den USA hatten Dow & Co zugelegt, nachdem dort im Juni mehr neue Arbeitsplätze geschaffen worden waren als erwartet. Wegen der zugleich moderaten Lohnentwicklung zeigten die Marktzinsen aber keine Reaktion nach oben, sondern gaben im Gegenteil etwas nach, was an den Börsen positiv ankam.

Als Belastungsfaktor in Japan verwiesen Marktteilnehmer auf den im Vergleich zur gleichen Tageszeit am Freitag zum Dollar auf 111,12 von rund 111,60 gestiegenen Yen. Der Dollar leide unter den gesunkenen Marktzinsen, hieß es. Letztere seien auch der Grund, warum Aktien aus dem Finanzsektor geschwächelt hätten, zumal auch die japanische Zehnjahresrendite leicht nachgab.

Im Fokus stand in Tokio die Aktie des Telekommunikations-und Medienriesen Softbank. Sie büßte 5,4 Prozent ein, nachdem chinesische Behörden die App des Fahrdienstvermittlers Didi in den Smartphone-App-Stores verboten hatten. Die Internetaufsichtsbehörde forderte App-Store-Betreiber auf, die mobile App von Didi Global aus den Angeboten zum Download zu löschen. Grund seien schwerwiegende Probleme wie die illegale Sammlung persönlicher Daten. Diese müssten zunächst gelöst werden. Kursdrückend bei Softbank könnte daneben gewirkt haben, dass eine Investorengruppe unter der Führung der Softbank-Tochter Fortress die britische Supermarktkette Morrisons für 6,3 Milliarden Pfund übernehmen will. Hier droht ein Bieterkampf.

In Hongkong lastete die Maßnahme gegen Didi auf dem Technologiesektor insgesamt, weshalb der dortige Index nach den Verlusten der Vorwoche weiter schwächelte. Die Analysten von IG sprachen von einem Signal, dass Peking mit seinen Maßnahmen gegen zu mächtig werdende Technologienunternehmen noch nicht am Ende ist. Alibaba, Meituan und Tencent lagen im Hongkonger Späthandel zwischen 2,7 und 5,5 Prozent im Minus.

Sydney Airport haussierten derweil um 34 Prozent, befeuert von einem Übernahmegebot eines Konsortiums von Infrastrukturinvestoren. Die Kurse der australischen Banken gaben wie ihre japanischen Pendants nach, wohingegen Ölwerte angesichts des hohen Ölpreisniveaus deutlicher zulegten.

Ölmarkt wartet auf Opec+

Die Ölpreise tendierten wenig verändert seitwärts, nachdem sich die Opec+ auch bei den auf Freitag vertagten Gesprächen noch nicht darauf einigen konnte, ob und wie stark die Fördermenge zukünftig erhöht werden soll. Allgemein rechnet der Markt mit einer moderaten Anhebung, nachdem die Ölpreise zuletzt Mehrjahreshoch erreichten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.315,00 +0,09% +11,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.598,19 -0,64% +4,9% 08:00 Kospi (Seoul) 3.293,21 +0,35% +14,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.534,32 +0,39% +1,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.119,40 -0,67% +4,0% 10:00 Taiex (Taiwan) 17.919,33 +1,18% +21,6% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.133,56 +0,15% +10,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.525,74 -0,50% -5,8% 11:00 BSE (Mumbai) 52.824,11 +0,65% +10,4% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:44 % YTD EUR/USD 1,1857 -0,1% 1,1870 1,1827 -2,9% EUR/JPY 131,65 -0,1% 131,79 131,98 +4,4% EUR/GBP 0,8569 -0,1% 0,8581 0,8598 -4,1% GBP/USD 1,3837 +0,0% 1,3835 1,3757 +1,2% USD/JPY 111,04 +0,0% 111,03 111,60 +7,6% USD/KRW 1131,20 +0,0% 1130,77 1136,16 +4,2% USD/CNY 6,4603 -0,2% 6,4731 6,4819 -1,0% USD/CNH 6,4621 -0,1% 6,4714 6,4882 -0,6% USD/HKD 7,7672 +0,0% 7,7669 7,7681 +0,2% AUD/USD 0,7521 -0,1% 0,7526 0,7457 -2,4% NZD/USD 0,7023 -0,1% 0,7032 0,6958 -2,2% Bitcoin BTC/USD 34.209,13 -4,6% 35.863,76 33.187,51 +17,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,35 75,16 +0,3% 0,19 +55,8% Brent/ICE 76,38 76,17 +0,3% 0,21 +49,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,75 1.787,54 +0,2% +3,22 -5,6% Silber (Spot) 26,56 26,46 +0,4% +0,10 +0,6% Platin (Spot) 1.100,95 1.093,48 +0,7% +7,48 +2,9% Kupfer-Future 4,35 4,28 +1,6% +0,07 +23,4%

