Der italienische Medienkonzern MEDIASET mit CEO Silvio Berlusconi an der Spitze will das geplante europäische Fernsehnetzwerk schnell realisieren. Für die Italiener steht dabei eine enge Kooperation oder eine Fusion mit PROSIEBENSAT.1 im Zentrum. Man ist mit 12,4 % bereits größter Anteilseigner.PROSIEBENSAT.1-Chef Rainer Beaujean ist bisher zurückhaltend, was die italienischen Liebesbekundungen betrifft. MEDIASET trifft bereits diverse Vorbereitungen: Gespräche mit Investoren und US-Wettbewerbern wie DISCOVERY, Sitzverlegung in die Niederlande und man hat Interesse an einer Übernahme des britischen Senders Channel 4 bekundet. Wann rückt MEDIASET noch näher an die Sendergruppe aus Unterföhring heran? Wir sind bereits dabei und warten auf Vollzug.



