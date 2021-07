Sie folgt auf James Walker, der stellvertretender CEO der Credit Suisse Holdings (USA), Inc. wird.Zürich - Die Credit Suisse Group AG hat Joanne Hannaford per 1. Januar 2022 zum Chief Technology & Operations Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie kommt von Goldman Sachs und bringt fundiertes technisches Fachwissen, Kreativität und starke Führungsqualitäten mit, die sie in den vergangenen drei Jahrzehnten in einem globalen Umfeld erworben hat. Hannaford wird in Zürich tätig sein...

