Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Corona Pandemie scheint fürs Erste gebannt, jedenfalls in Deutschland und den unmittelbaren Nachbarn, so Dr. Eberhardt Unger von "fairesearch".Hierdurch nehme die Konjunkturentwicklung wieder deutlich Fahrt auf, was sich sogar am Arbeitsmarkt spiegle. Selbst die Luftfahrt und die Gastronomie würden wieder dringend Fachkräfte suchen. Andererseits würden in der ganzen Welt die Teuerungsraten steigen. Die Bundesbank rechne jetzt für das laufende Jahr mit einer Inflationsrate von 2,6% statt wie bisher von 1,8%. "Dabei sind zum Jahresende vorübergehend Inflationsraten um 4% möglich", so Bundesbankpräsident Weidmann. ...

