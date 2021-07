In den letzten Handelswochen hatten wir bereits mehrfach über die aktuelle charttechnische Situation beim Silberpreis berichtet und hierbei auf die wichtige Unterstützung, die 200-Tage Linie (blau im Chart) hingewiesen. Diese scheinen nun "die Bullen" erfolgreich verteidigt zu haben! Das Edelmetall konnte bereits am vergangenen Freitag wieder kräftig zulegen und auch am heutigen Start in die neue Handelswoche zeigt sich Silber behauptet und notiert aktuell bei 26,60 Euro. Trader, die auf diese Wende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...