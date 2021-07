Noch immer kann sich die RWE-Aktie nicht nachhaltig von der 30-Euro-Marke lösen. Im schwachen Marktumfeld muss auch der Versorger nach der jüngsten Erholung wieder Federn lassen. Derweil wird der Umbau konsequent vorangetrieben. In einem neuen Projekt sollen nun schwimmende Solarparks untersucht werden.Alleine durch den Braunkohleabbau sind rund 500 Tagebauseen in der Lausitz und dem Rheinischen Revier entstanden. Um diese sinnvoll zu nutzen, soll nun an einem davon unter anderem zusammen mit dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...