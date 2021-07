Am 5. Juli 1994 gründeten Jeff Bezos und seine damalige Ehefrau MacKenzie in einer Garage bei Seattle einen Online-Buchladen. Auf den Tag genau 27 Jahre später gibt Bezos das Zepter bei Amazon an Kronprinz Andy Jassy ab. Der neue CEO könnte in drei Schritten die Bewertung von Amazon stark reduzieren.Amazon meldet sich an der Börse zurück. Die Aktie kletterte am Freitag um 2,3 Prozent und überwand die Marke von 3.500 Dollar. Damit ist Amazon nur noch einen Hauch vom Rekordhoch bei 3.552 Dollar entfernt.

