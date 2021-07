Es wird allmählich schwindelerregend: Die Kalipreise kennen aktuell fast kein Halten mehr. In den USA wurden neue 10-Jahres-Hochs markiert und in Brasilien ist die Rallye sogar noch bemerkenswerter.Während die Preise in Nordamerika zum Teil noch deutlich unter der Marke von 600 Dollar pro Tonne notieren, wurde diese Marke im größten südamerikanischen Land nun geknackt. Damit hat sich der Kalipreis dort innerhalb weniger Wochen um 50 Prozent verteuert. Seit Jahresbeginn sind es nun fast 140 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...