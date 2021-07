Innovative Luftdesinfektionstechnologie des in Irland ansässigen Unternehmens Novaerus kam bei einem bedeutenden von der Regierung unterstützten Nightlife-Test-Event in Belgien zum Einsatz.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210705005053/de/

Novaerus is part of WellAir a leading provider of infection control solutions. For over a decade, Novaerus has been providing medical-grade solutions that address a global problem: unhealthy indoor air. Indoor air is the culprit for many virus-based illnesses, bacterial infections, asthma, allergies and a host of long-term health issues. (Photo: Business Wire)