Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - VVDN Technologies (https://www.vvdntech.com/), ein führendes Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung elektronischer Produkte, gibt die Erweiterung seiner Fähigkeiten auf Ambarellas Edge-KI-Vision-SoC-Plattform bekannt, um Vision-basierte Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln und herzustellen. Die Erweiterung ermöglicht es VVDN auch, mehrstufige Anforderungen an intelligente Kameralösungen zu adressieren, sowohl im oberen als auch im mittleren Segment. VVDN hat Erfahrung mit verschiedenen KI-Vision-Prozessoren und -Plattformen gesammelt, um Tier-1- und Tier-2-OEMs auf der ganzen Welt und in verschiedenen Branchen die besten kantenbasierten Anwendungen zu liefern.Ambarellas KI-Vision-SoCs und die dazugehörigen Plattformen wurden speziell für Geräte im Edge-Bereich entwickelt. Sie bieten eine einzigartige Kombination aus Computer-Vision-Leistung, branchenführender Bildverarbeitung, Streaming mit niedriger Bitrate bei hohen Auflösungen und geringem Stromverbrauch - alles auf einer einzigen Embedded-Architektur. Dies erweitert die Möglichkeiten zur Entwicklung von bildverarbeitungsbasierten Lösungen, indem es eine breite Palette von Anwendungen in den Bereichen Sicherheit und Überwachung, Automotive, Smart Cities, Industrial Vision, Consumer, Healthcare und Retail ermöglicht.VVDN bietet ein komplettes Ökosystem, das sich auf das End-to-End-Design und die Herstellung verschiedener Vision- und Kameraprodukte konzentriert. VVDN entwickelt und fertigt erstklassige Kameras und Bildverarbeitungsprodukte für globale Tier-1-OEMs. Dazu gehören Sicherheits- und Überwachungskameras, KI-basierte Kameras, Videokonferenzkameras, Dashcams, Edge-KI-Boxen, SOM-Boards/Module für Kameras, Smart-City-/Verkehrs-/Einzelhandelslösungen, Wärmebildkameras mit Videoanalyse, 360-Grad-High-End- und Multimagerkameras sowie NVRs/DVRs.Sreejith, Vice President - Vision, VVDN Technologies, sagte, "Mit dem kontinuierlichen Wachstum und der steigenden Nachfrage nach KI am Edge erweitert VVDN seine Kompetenzen und Fähigkeiten auf der Ambarella-Plattform, um dem Kunden Vision-basierte Lösungen der nächsten Generation zu liefern. Unser engagiertes Inhouse-Team verfügt über nachgewiesene Erfahrung in Bereichen wie Bildoptimierung, Sensorintegration, Videostitching, KI/ML, Datenmodellierung und Edge Computing, was dazu beiträgt, den Kunden anspruchsvolle und sichere kamerabasierte Lösungen zu liefern. Heute vertrauen OEMs auf der ganzen Welt auf unsere Fähigkeiten und Erfahrungen, um ihre Lösungen der nächsten Generation mit einer beschleunigten Markteinführungszeit zu entwerfen, zu entwickeln und zu produzieren."VVDNs Vision Business Unit verfügt über starke Produktentwicklungs- und Inhouse-Fähigkeiten, einschließlich:- Reichhaltige Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung - Mid Tier und High Tier Vision basierte Produkte- Expertise und praktische Erfahrung - Bild-/ISP-Tuning, Video-Stitching, Sensorintegration, KI/ML-Integration, Videoanalyse, Sprachintegration und Video-Cloud- Ausgestattet mit - Weltklasse-SMT, Produktmontagebereiche, Reinraum der ISO-Klasse 6 und 8- Innovation der nächsten Generation - F&E-, Test- und Videolabore zur Förderung der agilen Produktentwicklung und zur Unterstützung globaler Kunden bei ihrer digitalen TransformationChris Day, Ambarella Vice President of Marketing and Business Development, fügte hinzu: "Wir freuen uns, mit VVDN zusammenzuarbeiten, um einen kompletten Engineering-Support und Fertigungsdienstleistungen für unsere Edge AI Vision SoC-Plattformen anzubieten. Die Erfahrung von VVDN bei der Lieferung von fortschrittlichen IP-Kamerasystemen gibt unseren OEM-Kunden die Möglichkeit, die Markteinführung für eine breite Palette neuer Anwendungen zu beschleunigen."Für Presseanfragen:Kunwar Sinhakunwar.sinha@vvdntech.inLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpgOriginal-Content von: VVDN Technologies Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133746/4959778