DJ Credit Suisse holt Goldman-Sachs-Managerin Hannaford in Vorstand

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Goldman-Sachs-Managerin Joanne Hannaford wird ab 2022 bei Credit Suisse das operative Geschäft leiten. Wie die Schweizer Bank mitteilte, wurde Hannaford zum Chief Technology & Operations Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie werde in Zürich tätig sein und direkt an den CEO Thomas Gottstein berichten.

James Walker, der derzeitige Chief Operating Officer, werde seine Funktion bis Ende des Jahres weiter ausüben. Ab dem 1. Januar 2022 werde Walker stellvertretender CEO der Credit Suisse Holdings (USA) und aus familiären Gründen in den USA tätig sein.

Hannaford war in verschiedenen leitenden Positionen bei Goldman Sachs Engineering in London und New York tätig, unter anderem als Co-Head of Enterprise Platforms und Global Head of Resiliency.

