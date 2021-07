Die Zulassung von Impfstoffen auf Basis der neuartigen mRNA-Technologie war der Durchbruch der vergangenen Monate im Biotech-Sektor. Nach den enttäuschenden Daten der in Tübingen ansässigen CureVac konzentriert sich das Rennen auf das beste Unternehmen in diesem Bereich nun wohl endgültig auf zwei: BioNTech und Moderna. DER AKTIONÄR nimmt beide genauer unter die Lupe.Zunächst ein Blick auf die Bewertung an der Börse. Hier scheinen Anleger ganz klar Moderna mehr zuzutrauen. Moderna weist eine Marktkapitalisierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...