Den jährlichen Stresstest der US-Notenbank haben in diesem Jahr alle untersuchten Banken bestanden. Gerade im Hinblick auf die andauernde Pandemie ist das eine starke Leistung. Für Anleger ist der jährliche Termin vor allem aufgrund der Ausschüttungen interessant: Denn die Großbanken in den USA sind - was Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufe angeht - an die Ergebnisse des Tests gebunden. Besonders freuen dürfen sich die Morgan-Stanley-Aktionäre. Alle 23 Banken, die am Stresstest 2021 teilnahmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...