Durch diese Akquisition werden die Ferti-gungskapazitäten der Baltimore Aircoil Company in der Region erhöht und es kommen zusätzliche Kompetenzen im Bereich Wärmetauscher für vorhandene Verdun-stungs- und adiabatische Kühlprodukte von BAC hinzu. BAC ist seit der ersten Vorstellung der adiabatischen Produktserie "Trillium Series" in Europa in 2005 ein Wegbereiter in dieser Kategorie. Eurocoil SPA wurde 1995 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lamellenwärmetauschern für den europäischen Markt.

