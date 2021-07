FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 800 (1000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING TARGET TO 185 (250) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS NEWRIVER PRICE TARGET TO 70 (72) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3820 (3800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1200 (1150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 355 (345) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6150 (5550) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES PENDRAGON PRICE TARGET TO 26 (25) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS INFORMA PRICE TARGET TO 640 (670) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES CRODA INT PRICE TARGET TO 7600 (6500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 446 (441) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS IMI PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1700 PENCE - JEFFERIES RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 2075 (1985) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES HARBOUR ENERGY TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 472 (420) PENCE - RBC RAISES DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 145 (140) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 115 (105) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 1200 (1025) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 575 (550) PENCE - 'NEUTRAL'



