DJ IW: Vermögen der Reichen stärker in Betrieben gebunden als gedacht

BERLIN (Dow Jones)--Das Vermögen der reichsten Deutschen ist stärker in Betrieben gebunden als bislang gedacht. Das ergab eine Studie der Stiftung Familienunternehmen, die vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) erstellt wurde. Das arbeitgebernahe IW und die Familienunternehmen warnten davor, das Betriebsvermögen durch eine Vermögenssteuer zu schmälern, wie sie etwa von den Grünen, von der SPD und von den Linken gefordert wird. Das Vermögen des wohlhabendsten Prozents der Bevölkerung, schätzt die IW-Studie, ist demnach zu 56 bis 65 Prozent im Betrieb gebunden. Den Befragungsdaten der Deutschen Bundesbank zufolge sind es nur 39 Prozent.

"Eine Vermögensteuer würde vor allem die Substanz von Unternehmen gefährden, deren Gewinne zumindest in einigen Branchen bereits durch die Corona-Krise stark belastet sind", so die IW-Forscher. "Eine Vermögensteuer würde die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise erschweren und negative Rückwirkungen auf Beschäftigung und andere Steuerarten auslösen."

Betriebsvermögen unterläge in Familienunternehmen in vielen Fällen Verfügungsbeschränkungen und könne deshalb nicht kurzfristig verkauft werden. Dies habe gesamtwirtschaftlich eine stabilisierende Wirkung, so die Studie. Es sei gebundenes Kapital, das produktiv eingesetzt werde und an dem viele Arbeitsplätze hingen.

Das IW schätzt das von Privatleuten gehaltene Betriebsvermögen 2017 auf 2,4 bis 3,1 Billionen Euro. Das ergibt sich aus einer Stichprobe von knapp 4.500 Unternehmen in Kombination mit Befragungsdaten der Deutschen Bundesbank, die das IW ausgewertet hat. Bei alleiniger Betrachtung der Befragungsdaten ohne ergänzende Bewertung ergaben sich dagegen Betriebsvermögen von nur 1,1 Billionen Euro.

Vermögenssteuer würde Ertragssteuerbelastung deutlich erhöhen

Auch die Familienunternehmen warten vor den schädlichen Auswirkungen einer Vermögenssteuer.

"Familienunternehmen tragen maßgeblich dazu bei, in allen Teilen Deutschlands gleiche Lebensbedingungen herzustellen. Das in ihnen gebundene, langfristig orientierte Vermögen dient dazu, Arbeitsplätze zu schaffen", sagt Professor Rainer Kirchdörfer, Vorstand der Stiftung Familienunternehmen. Auf Familienunternehmen entfallen fast 60 Prozent aller Arbeitsplätze in Deutschland.

Nach der IW-Studie würde eine Vermögensteuer von 1 Prozent, wie sie etwa die SPD fordert, zu einer zusätzlichen Ertragssteuerbelastung von knapp 10 Prozent führen. Diese zusätzliche Belastung ergibt sich laut IW bei einer Umsatzrendite von 8 Prozent. Sie warnten, dass Deutschland heute schon zu den Höchststeuerländern für Unternehmen zähle.

Die IW-Forscher stellten zudem fest, dass sich die Vermögensungleichheit in den vergangenen Jahren trotz steigender Aktien- und Immobilienpreise nicht verändert hat. Inklusive der in der Studie erfolgten Hinzuschätzungen stieg die Ungleichheit zwar in den Jahren 2011 bis 2014 leicht an, sank dann aber wieder deutlich und lag im Jahr 2017 etwas unterhalb des Niveaus des Ausgangsjahres 2011.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2021 04:59 ET (08:59 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.