Berlin (ots) - Der Corporate Venture Builder Bridgemaker wächst erfolgreich und erweitert den Partnerkreis: Mit Christian Reichmann und Lars O. Lüke verstärken zwei ausgewiesene Experten für Digitalisierung und Geschäftsmodellinnovationen das Führungsteam um Gründerin Henrike Luszick.Christian Reichmann kommt von der Digitalberatung etventure, wo er zuletzt Mitglied im Leadership Board war. Lars O. Lüke hat zuvor bei Deloitte Digital Ventures als Director und Leadership-Mitglied in Berlin gearbeitet.Henrike Luszick, Gründerin und Geschäftsführerin von Bridgemaker: "Als ich die beiden kennengelernt habe, hat mich ihr Tatendrang und die Leidenschaft, den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfit zu machen sofort begeistert. Ich freue mich, Christian und Lars als neue Partner im Bridgemaker Leadership-Team gewonnen zu haben. Beide sind nicht nur ein exzellenter Teamfit, sondern bringen auch viel Erfahrung mit und kennen die Bedürfnisse unserer Partnerunternehmen sehr genau."Christian Reichmann startete am 01. Juli als Partner bei Bridgemaker. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Aufbau digitaler Geschäftsmodelle und Corporate Ventures. Bei etventure war er seit 2015 am starken Wachstum des Unternehmens wesentlich beteiligt. Nach der Übernahme durch EY wurde Reichmann 2018 Mitglied im Leadership Board.Lars O. Lüke beginnt seine Tätigkeit bei Bridgemaker am 01. Oktober 2021. Er bringt rund 20 Jahre unternehmerische Erfahrung im digitalen Bereich mit. Lüke, der selbst an der Gründung mehrerer Start-ups beteiligt war, startete seine Berater-Karriere 2012 bei dgroup, einem Unternehmen der Accenture Gruppe, wo er als Director Business Development tätig war. Zwischen 2016 und 2018 war Lüke für etventure (EY) als Principal tätig und gestaltete gemeinsam mit Christian Reichmann im Führungsteam das rasante Wachstum der Firma. Zuletzt war er als Director bei Deloitte Digital Ventures tätig.Christian Reichmann, Partner bei Bridgemaker: "Für mich zählen echte unternehmerische Partnerschaften auf Augenhöhe, bei der beide Parteien auch mal ins Risiko gehen. Company Builder müssen flexibel und anpassungsfähig sein, um schnell entscheiden zu können. Bridgemaker vereint Unternehmertum und eine Macher-Mentalität - das hat Zukunft und deswegen freue ich mich auf die Zusammenarbeit."Lars O. Lüke, ab dem 01. Oktober 2021 Partner bei Bridgemaker: "Mit unternehmerischer Verantwortung nachhaltig-erfolgreiche digitale Geschäftsmodelle mit Corporates zu bauen, das ist mein Ziel. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, wie viel Potenzial in unseren Unternehmen steckt. Dieses ist noch lange nicht ausgeschöpft. Deswegen möchte ich in der ersten Reihe für die Weiterentwicklung unternehmerischer Konzepte arbeiten. Ich freue mich sehr auf meinen Start bei Bridgemaker."Reichmann und Lüke erweitern das Führungsteam von Bridgemaker, das neben Gründerin Henrike Luszick aus Co-Geschäftsführer Manuel Lachmann besteht, sowie den Partnern Thies Hofmann, Kilian Veer, Helmut Kranzmaier, Sebastian Esser und Philippa Köhnk.Über Bridgemaker:Bridgemaker ist der führende, unabhängige Corporate Venture Builder in der DACH-Region. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Innovatoren ermöglicht Bridgemaker, dass Unternehmen ihre einzigartigen Wettbewerbsvorteile entdecken, indem sie innovative Ventures außerhalb der engen Grenzen ihres operativen Geschäfts gründen. Im Mittelpunkt des Erfolgs steht die Partnerschaft zwischen dem Team und den Expertinnen und Experten der Unternehmensbranche. Bridgemaker wurde 2016 von Henrike Luszick gegründet und seitdem wurden mehr als zehn erfolgreiche Ventures aufgebaut.