Wels (pts015/05.07.2021/11:20) - Die Certified Security Operations Center GmbH ist das Ergebnis eines Joint Ventures der TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA und der dhpg IT-Services GmbH, welches das Ziel verfolgt, Firmenkunden mit ganzheitlichen Lösungen vor Cyberangriffen zu schützen. Hierfür bietet das Unternehmen ein breites Leistungsportfolio an, das individuell an Bedürfnisse und Rahmenbedingungen des Kunden angepasst werden kann.

Kern des Leistungsangebots ist das bereits seit Jahren erfolgreich eingesetzte Security Operations Center as a Service, kurz SOCaaS. Eine Security-Lösung, die eine intelligente Kombination von moderner Sensortechnik mit erfahrenen IT-Experten nutzt und neben einer 24-Stunden-Überwachung auch eine schnelle Risikobewertung und bei Bedarf ein schnelles Einleiten von Gegenmaßnahmen ermöglicht.

Eine Kooperation - drei Gewinner

Mit dem Ziel, den Kundenstamm im Gesundheitsmarkt zu erweitern und künftig noch mehr Unternehmen den Zugang zu ihrem etablierten SOC zu ermöglichen, freut sich die Certified Security Operations Center GmbH, mit der x-tention Unternehmensgruppe einen neuen Kooperationspartner gefunden zu haben. Als einer der größten und bekanntesten IT-Dienstleister in der Gesundheitsbranche betreut die x-tention Unternehmensgruppe eine Vielzahl von Kunden, die dem KRITIS-Sektor angehören und von dem kürzlich beschlossenen IT-Sicherheitsgesetz 2.0 betroffen sind. Dieses schreibt für KRITIS-Unternehmen, zu denen viele Krankenhäuser zählen, die Nutzung von Systemen zur Angriffserkennung vor.

Das SOC, das bereits seit Jahren die IT zahlreicher angeschlossener Kunden zuverlässig schützt, stellt hier eine ideale Lösung dar. Michael Punz, Geschäftsbereichsleiter Informationssicherheit & Datenschutz bei x-tention, sieht in der Kooperation mit der Certified Security Operations Center GmbH einen großen Vorteil für die eigenen Kunden der Unternehmensgruppe: "Durch die neuen Anforderungen, die das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 mit sich bringt, sind viele unserer Kunden im Zugzwang. Wir freuen uns daher, ihnen künftig mit dem SOCaaS eine erprobte Leistung anzubieten, mit der sie die neuen Regularien vollumfänglich erfüllen. Gleichzeitig unterstreichen wir mit der neuen Partnerschaft unsere Position im Markt für IT-Sicherheit und zeigen, dass sich unsere Kunden - auch bei Einführung neuer Gesetzesvorgaben - immer auf uns verlassen können."

Für den Anbieter des SOC stellt sich die Kooperation als Chance dar, Zugang zu neuen Kunden im Gesundheitssektor zu erhalten. "Mit der x-tention Unternehmensgruppe haben wir einen starken Partner an unserer Seite, deren Kunden genau das brauchen, was wir anbieten. Für uns ist das ein großer Gewinn, da wir auf diese Weise auf dem Gesundheitsmarkt noch sichtbarer werden und unseren Kundenstamm dahingehend ausweiten können", erläutert Joerg Lammerich, Geschäftsführer der Certified Security Operations Center GmbH, und resümiert: "Indem wir das Leistungsportfolio unseres Kooperationspartners um unser SOC erweitern, gewinnen wir neue Kunden und Perspektiven." Die Zusammenarbeit wird also nicht nur beiden Unternehmen, sondern vor allem den jeweiligen Kunden zugutekommen.

Über x-tention Die x-tention Unternehmensgruppe bietet individuelle Software- und Servicelösungen für das Gesundheitswesen und die Industrie. Die international agierenden Unternehmen verfügen über ein umfassendes Leistungsportfolio aus Beratung, Entwicklung, Implementierung und Betrieb. Zur x-tention Unternehmensgruppe gehören die Firmen x-tention Informationstechnologie GmbH, soffico GmbH, InterComponentWare AG, FAKTOR D consulting GmbH, it for industries GmbH sowie Cloud21 Ltd. An den Standorten in Österreich, Deutschland, Schweiz, Großbritannien und den USA betreuen über 500 qualifizierte Mitarbeiter weltweit mehr als 1.000 zufriedene Kunden.

Über die Certified Security Operations Center GmbH Die Certified Security Operations Center GmbH ist ein Joint Venture der TÜV TRUST IT GmbH Unternehmensgruppe TÜV AUSTRIA und der dhpg IT-Services GmbH. Dabei ergänzen sich die TÜV TRUST IT als unabhängige TÜV-Gesellschaft und Berater für Informationssicherheit und die dhpg IT-Services als kompetenter Partner für vertrauliche und schützenswerte Daten optimal und ermöglichen der Certified Security Operations Center GmbH so ein breites Spektrum an Leistungen im Bereich IT- und Cybersecurity, die insbesondere auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen mittelständischer Unternehmen abgestimmt sind. Das Angebot des Joint Ventures umfasst unterschiedliche Komponenten und Services der Managed Security, die unabhängig voneinander genutzt werden können. Neben dem SOC as a Service gehören unter anderem auch Trainings und Penetrationstests zum Portfolio.

