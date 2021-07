DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: MBB SE / Aktienrückkauf

Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



05.07.2021 / 12:02

Aktienrückkauf: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052



Erwerb eigener Aktien - 3. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 28. Juni 2021 bis einschließlich 02. Juli 2021 wurden insgesamt 1.193 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes 2021 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufs wurde mit Bekanntmachung vom 1. Juni 2021 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt.



Die Gesamtzahl der im Zeitraum vom 28. Juni 2021 bis einschließlich 02. Juli 2021 täglich am jeweiligen Handelsplatz zurückgekauften Aktien, die Durchschnittskurse sowie das Volumen in Euro sind wie folgt:

Datum Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Durchschnittskurs (Euro) Börse Volumen (Euro)1 28.06.2021 116 132,60 XETRA 15.381,60 29.06.2021 142 133,00 XETRA 18.885,80 29.06.2021 68 132,97 CBOE Europe Equities 9.042,20 30.06.2021 159 131,88 XETRA 20.968,20 30.06.2021 107 131,81 CBOE Europe Equities 14.104,20 01.07.2021 87 132,40 XETRA 11.518,80 01.07.2021 213 132,01 CBOE Europe Equities 28.118,40 02.07.2021 288 132,20 XETRA 38.073,40 02.07.2021 13 132,20 CBOE Europe Equities 1.718,60

1 Ohne Erwerbsnebenkosten



Die Gesamtzahl der bislang im Rahmen des Aktienrückkaufes 2021 bis einschließlich 02. Juli 2021 erworbenen Aktien beläuft sich auf 4.052 Stück.



Der Aktienrückkauf erfolgte durch die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG.



Informationen über die einzelnen Transaktionen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.mbb.com/ir/aktie/rueckkauf.html



Berlin, 05. Juli 2021



MBB SE





MBB SE

Joachimsthaler Straße 34

10719 Berlin

Tel +49 30 844 15 330

Fax +49 30 844 15 333

anfrage@mbb.com

www.mbb.com



Geschäftsführende Direktoren

Dr. Constantin Mang (CEO)

Dr. Jakob Ammer

Torben Teichler



Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor

Dr. Christof Nesemeier



Registergericht

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458



