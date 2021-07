Der Trend, Kaffee zu konsumieren, ist ungebrochen. Das zeigt sich nicht nur an den stark steigenden Preisen für die Bohne, sondern auch bei Aktien wie Starbucks. Nach einer längeren Konsolidierungsphase hat die Kaffeehauskette am Freitag einen Gang höher geschaltet. Für Trader mit einem etwas längeren Anlagehorizont bietet sich ein Hebelprodukt der HVB an.

Den vollständigen Artikel lesen ...