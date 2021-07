Nach dem Einbruch in der Corona-Krise kommen die Autoverkäufe in den USA wieder in Fahrt - davon profitiert unter anderem der VW-Konzern. Dennoch kommt die Aktie derzeit nicht in Fahrt. Das Papier kämpft derzeit mit der wichtigen 100-Tage-Linie…Volkswagen setzte im zweiten Quartal nach Angaben vom Donnerstag (Ortszeit) 120 520 Neuwagen mit dem VW -Logo auf dem wichtigen US-Markt ab. Das waren 72 Prozent mehr als im pandemiebedingt schwachen Vorjahreszeitraum, als Fabriken und Autohäuser wegen Lockdowns ...

