Eine Forschungsgruppe an der HTW Berlin hat die aktuelle Lage analysiert und an vielen Stellen fehlende passgenaue Regelungen festgestellt, die eine raschere Ausbreitung der sogenannten Photovoltaik-Balkonmodule bewirken könnten. Eine neue Produktnorm, die derzeit erarbeitet wird und ab Mitte 2022 gelten soll, könnte für Besserung sorgen.Stecker-Solar-Geräte haben in Deutschland bislang noch nicht den Durchbruch geschafft. Dabei könnten sie gerade Mietern die direkte Teilhabe an der Energiewende ermöglichen, in dem sie sich die Mini-Photovoltaik-Anlagen etwa an ihrem Balkon installieren. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...