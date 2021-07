Nach dem Abzug der Nato-Truppen aus Afghanistan fragen sich viele, wie es mit dem Land am Hindukusch und seinen Menschen weitergeht - und was aus den zurückgelassenen Pokémon wird. Rund 10.000 Menschen aus 36 Nato-Mitgliedsländern und Partnerstaaten waren zuletzt im Rahmen der Mission "Resolute Support" in Afghanistan stationiert. Nach dem Abzug der Truppen wurden die Stützpunkte an die afghanischen Sicherheitsbehörden übergeben - inklusive einiger Bewohner. Pokémon bleiben auf Truppenstützpunkten zurück Mit dem ehemaligen Hauptquartier der US-amerikanischen Streitkräfte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...