Zürich (awp) - Der Flughafendienstleister Swissport hat eine neue Präsenz am Bergstrom International Airport im texanischen Austin eröffnet. Das sei die erste Eröffnung eines neuen Flughafenstandorts in den USA seit sechs Jahren, teilte die Gesellschaft am Montag mit. Damit ist Swissport nun in den USA an 44 Flughäfen aktiv. In ...

