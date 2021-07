NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 237 Euro belassen. Mit dem Absatz von Elektrofahrzeugen seien die Wolfsburger langsam in das Jahr 2021 gestartet, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Montag vorliegenden Studie. Um das Jahresziel zu erreichen, müsse sich die monatliche Verkaufsrate von nun an verdoppeln./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2021 / 23:01 / UTC

DE0007664039