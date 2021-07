DJ Bundesregierung lehnt Strafzahlungen für "Impfschwänzer" ab

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--In der Diskussion um mögliche Strafzahlungen für sogenannte "Impfschwänzer" lehnt die Bundesregierung ein schärferes Vorgehen ab. Auch blieb sie bei ihrer Haltung, dass es keine Impfpflicht geben werde. Aber im eigenen Interesse und im Interesse der Allgemeinheit richte die Bundesregierung einen "dringenden Appell" an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert.

"Die Bundesregierung hat keine Planung für Strafzahlungen für nicht abgesagte Termine", sagte Seibert. Allerdings appellierte er an die Bevölkerung, sich nach der ersten Impfung nicht in einer "falschen Sicherheit" zu wähnen, denn nur die zweite Impfung gebe einen wirklich guten Schutz vor dem Coronvirus.

"Nehmen sie diese Angebote wahr. Sie schützen sich nicht nur selbst vor einer potentiell schweren Krankheit, auch vor Langzeitfolgen wie Long-Covid, Sie schützen auch uns alle, Sie schützen die Gemeinschaft, in der Sie leben", so Seibert in seinem Appell an die Bevölkerung. "Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto weniger Chancen hat das Virus wieder Oberhand zu gewinnen." Wichtig sei zudem, dass alle einen Termin absagen, den sie nicht bräuchten oder den sie nicht wahrnehmen könnten.

Zuvor hatte der Präsident des Berliner Roten Kreuzes, Mario Czaja, im RBB eine "Impfterminschwänzer-Abgabe" in Höhe von 25 bis 30 Euro für alle gefordert, die einen bereits bestätigten Impftermin nicht wahrnehmen. Inzwischen seien es schon 5 bis 10 Prozent der Impftermine, bei denen Menschen ohne abzusagen nicht zum zweiten Termin kommen. Parissa Hajebi, Sprecherin im Bundesgesundheitsministerium sagte, sie habe keine Hinweise, dass Impftermine in diesem Umfang nicht wahrgenommen würden.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 05, 2021 06:43 ET (10:43 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.