MÜNCHEN (IT-Times) - Der deutsche Automobilkonzern Bayerische Motoren Werke (BMW) AG hat mit der Produktion des neuen emissionsfreien SUVs iX im Werk Dingolfing begonnen. Seit vergangenem Freitag läuft die Serienfertigung des vollelektrischen BMW iX in Dingolfing. In dem Werk in Niederbayern werden Fahrzeuge...

Den vollständigen Artikel lesen ...