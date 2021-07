Der steigende Trend der Inflation in der Eurozone ist möglicherweise nicht vorübergehend, sagte das Mitglied des EZB-Rates und der niederländische Zentralbankpräsident Klaas Knot in einem Interview, das am Sonntag im NRC Handelsblad veröffentlicht wurde. Wichtige Zitate "Wir sollten unsere Fähigkeit, zu bestimmen, was temporäre Inflation ist und was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...