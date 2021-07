Der neue BMW iX wird in Dingolfing auf einer Linie flexibel im Mix mit Fahrzeugen der 5er-, 7er- und 8er-Reihe gebaut. Mit der am 2. Juli gestarteten Fertigung laufen im größten europäischen Produktionswerk des OEM damit alle Antriebsvarianten vom Band. Um die Flexibilität und Antriebsvielfalt darstellen zu können, wurde die Dingolfinger Fahrzeugmontage erweitert und umstrukturiert. Wie BMW meldet,wurden in das Dingolfinger Fahrzeugwerk mehr als 400Millionen Eur investierto. Viele der Umbau- und ...

