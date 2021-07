Das Start-up will Hausbesitzern damit einen Weg bieten, ohne Anschaffungskosten in eine Photovoltaik-Anlage zu investieren. Es verspricht ein "Rundum-Schutzpaket", was neben der Planung und Installation auch die Versicherung sowie Wartung und Reparatur der Photovoltaik-Anlagen umfasst.Das Berliner Start-up bietet mit seinem neuen Modell "Zolar Wow" ab sofort Photovoltaik-Anlagen zur Miete an. Für Hausbesitzer sei es die Gelegenheit, ohne Anschaffungskosten, ohne komplizierte Anträge und ohne zeitintensives Einarbeiten in technische Details, Solarstrom vom eigenen Dach zu beziehen, hieß es am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...